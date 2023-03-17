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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor - Galatasaray: 2-1

DHA

Konyaspor - Galatasaray: 2-1


İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) - 
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Furkan Ürün
KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis (Dk.32 Bruno Paz), Soner, Mahir (Dk.79 Oğulcan), Pozuelo (Dk.46 Diouf), Marlos (Dk.74 Muric), Muhammet (Dk.74 Çekici)
GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk.85 Yunus Akgül), Oliveira (Dk.79 Juan Mata), Berkan (Dk.79 Torreira), Barış (Dk.55 Zaniolo), Rashica (Dk.85 Gomis), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
GOLLER: Dk.62 Soner, Dk.90+2 Oğulcan (Konyaspor), Dk.31 Rashica (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Mahir, Ahmet Oğuz, Calvo, Çekici, Sehic, Oğulcan (Konyaspor) - Berkan, Icardi, Boey, Muslera (Galatasaray)
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor, sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
12'nci dakikada Mahir'in ceza sahasında şutunda top kaleci Muslera'da kaldı. 
16'ncı dakikada Oliveria'nın sağ kanattan ceza sahası çizgisi yanından kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 
38'inci dakikada Boey'in ceza sahasında şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi. 
31'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topu önünde bulan Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
59'uncu dakikada Oliveira'nın ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşun yuvarlak üstten auta çıktı.
62'nci dakikada Konyaspor, beraberliği yakaladı. Bruno Paz'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.
75'inci dakikada ceza sahası dışından Zaniolo'nun şutunda kaleci Sehic, topu konrene çeldi. 
90+2'nci dakikada Konyaspor, farkı 1'e çıkardı. Bruno Paz'ın sağ kanattan ortasında topu önünde bulan Oğulcan'ın ceza sahası yayı yakınından attığı şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma 2-1 Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi. 
KONYASPOR 9 MAÇ SONRA KAZANDI
Konyaspor, Galatasaray karşısında 2-1 üstünlükle ayrılarak 9 maç sonra galibiyet elde etti.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip 31'inci dakikada Rashica'nın kaydettiği golle mücedelede öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın 62'nci dakikasında Konyaspor, Soner'in bulduğu golle skoru eşitledi. Mücadelenin 90+2'nci dakikasında ise Konyaspor Oğulcan'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip, lider Galatasaray'ın 14 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırıken, 9 maç sonra sahadan galip ayrıldı. Öte yandan İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, galibiyetle tanıştı.
DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2023-03-17 22:19:36

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