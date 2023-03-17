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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

DHA

Konyaspor-Galatasaray maçının ardından


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor, sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, galibiyetten dolayı memnun olduğunu belirtti. Stanojevic, ''Elbette taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kadroma çok minnettarım ve bütün ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki hepimiz için çok güzel bir haber ve çok güzel bir netice oldu. Elbette galibiyetten dolayı çok memnunum. Özellikle Galatasaray gibi uzun top, uzun aşırtmalarla başlayan, defans arkası pres yapan ve atak yapan bir takıma karşı gerçekten iyi bir performans sergiledik. Çok memnunum bundan dolayı" dedi.
Güzel bir karşılaşma olduğunu ifade eden Stanojevic, ''İlk yarıda olabildiğince aslında gole çevrilebilecek ataklarımız vardı. Fakat burada bitiriciliği yakalamamız gerekiyordu. Tabii ki bu Diouf ile ilgili yaptığımız değişiklik bizim için maçın gidişatını değiştiren asıl nokta olduğunu söyleyebilirim. Burada bütün takımın enerjisini değiştirdik'' diye konuştu. 
OKAN BURUK: YEDİĞİMİZ GOL OYUNUN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise zor bir maç olacağını bildikleri belirterek, ''Her zamanki gibi buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak, tekrar kazanmak için çıktık. Çok çok maçın başına iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol, girdiğimiz pozisyonlar, rakibimize net pozisyon vermedik ilk yarıda. İkinci yarıda yine aslında kötü başlamadık, ama  yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi burada biraz daha oyun içine soktu. Bizi tabii ki biraz daha önde daha çok oyuncuyla hücum etmeyi, daha çok risk almayı savunmaya dönüşlerde de yaptığımız hatalarla rakibimize daha çok pozisyon vermeye yol açtı. Özellikle maçın son bölümünde top bizdeyken, topu kullanırken yaptığımız hatalar, daha sakin kalabilirdik. İyi ayaklar oyuna soktuk. Önde iki forvete döndük, ama öndeki iki forvetimizi sakin bir şekilde topu getiremedik. Hem ortalarımız kötüydü. Savunmadan uzun toplarla bir anda çıkmaya başladık. Pas tercihlerimiz yanlış oldu. Dönen toplarda da rakibimize pozisyona girme şansları verdik. Bu bizim açımızdan kötü taraf, ama kaybettiğimiz için ne kadar üzgün olsak da, iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı iyi biliyoruz. İnşallah bu da böyle olacak. Puan farkı tabii ki rakibimizin maçlarından sonra nereye gelecek bilmiyoruz ama bizim hep düşündüğümüz kendi maçlarımızı kazanmaktı. Bugün bunu yapamadık. Bir sonraki maçta bunu yapmaya çalışacağız'' şeklinde konuştu.
"KONYASPOR HAK EDEREK GALİBİYET ALDI"
Hakem Zorbay Küçük'ü de eleştiren Okan Buruk, ''Bugün oyun içerisinde geçen hafta da bunu yaşadık. Net bir kırmızı kart geçen hafta verilmeyen, bu hafta ilk yarı Dubois'in ayağına basılması vardı. VAR'dan uyarının gelmemesi, hakem Zorbay Küçük'ün, Ahmet Oğuz'u ikinci sarı karttan ilk yarıda atmaması, bugün baktığımızda hakem hataları açısından önümüze çıkan tabloydu. Maçı hiçbir şekilde buna bağlamıyoruz. Konyaspor hak ederek bir galibiyet aldı.  Konyaspor'u bu anlamda tebrik etmek istiyorum, ama burada yine VAR odasından uyarı gelmedi. Geçen haftaki gibi. Bu hafta da ikinci sarı karttan Ahmet Oğuz'un net pozisyonu, Rashica'yı çekmesi ilk yarıda hakem tarafından değerlendirmedi, ama bunlar bahanelerimiz değil" diye konuştu. 
"İNŞALLAH DOĞRU DEĞİLDİR"
Kasımpaşa ile oynadıkları maçın VAR kayıtları ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soru üzerine Okan Buruk, ''Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne futbol severler, ne futbol federasyonu başkanı ve yönetim kurulu buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Tek söyleyeceğim, inşallah bunun doğru olmadığı ve bunun bir yanlış anlama, belki yanlış haber olması. İnşallah 'Doğru değildir' deyip gerekli açıklamayı Sayın Lale Orta'dan kamuoyu olarak hepimiz bekleyeceğiz. Ama inşallah doğru değildir tabii ki'' dedi.
Taraftarın desteğiyle ilgili konuşan Okan Buruk, ''Zor bir lig oynuyoruz. Her maçın ayrı zorluğu, ligi ilerledikçe daha da zorlaşıyor. O yüzden takımımıza olan destek, bizim onlara olan aidiyetimiz. Bu zamana kadar onların  en iyi şekilde sergilediğimiz performans onları mutlu etmemiz. Ama bu akşam itibarıyla taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli takım arasından sonraki ilk iç saha maçı. İki tane kendi sahamızda maçımız var. Bu maçları tekrar kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
"GEREKSİZ BİR GÜNDEM OLUŞTURULUYOR"
Okan Buruk, Play-Off konusundaki görüşünün sorulması üzerine ise ''Bunun kararını verecek olan federasyondur. Herkes bununla ilgili düşünebilir, başvurabilir. Ligin artık son 9-10 haftasına gelmişken, böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla da bir şey söylemeyeyim. Zaten federasyon kararını vermişti, lig oynanıyor.  Ayrıca ülke olarak o kadar büyük bir şey yaşadık ki bunların konuşulmasına bile hepimiz üzülerek dinliyoruz. İnsanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. İnanılmaz bir acı yaşadık. Bunların arasında futbol hiçbir şey. Bu kadar büyük acının arasında futbol nedir ki? Bir maç nedir? Karşılaşma nedir? Lig nedir? Bu kadar büyük bir acı yaşanmış. Bundan bile bir şeyler çıkartmaya çalışan insanlar var. O yüzden tabii ki herkes hakkını arayacak. Herkes isteyecek. Bu ayrı bir şey, ama bunun yanında. Gerçekten burada ne olsa ligi kapatsalar, ligi bitirseler hepimize eyvallah diyeceğiz. Çünkü bu yaşadığımız acı insanların yaşadığı acı hiçbir şeyle ölçülemez. Burada ne ligin, ne futbolun hiçbir şeyinin  anlamı, önemi kalmıyor'' diye konuştu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Okan Buruk'un açıklamaları
-Stanojevic'in açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-17 23:54:30

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