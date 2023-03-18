Yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı, hastanede kurtarılamadı

Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Hüseyin Abay (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Abay'a, şehir içi toplu taşıma hattında çalışan Mustafa Y.'nin kullandığı 42 YM 033 plakalı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Abay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mustafa Y. de polis tarafından gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2023-03-18 11:24:22
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