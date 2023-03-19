

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)-KONYA'da Romanya ile Bulgaristan'da hurdaya çıktıktan sonra Türkiye'ye getirilen 2 TIR'ı parçalayarak satmak isteyen 2 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi'ndeki bir iş yerinde Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı TIR'ların, parçalanıp satılmaya çalışıldığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, M.A. (51) ve Ü.T.'nün (43) Romanya ve Bulgaristan'dan hurdaya çıkan 2 TIR'ı, ucuz fiyata satın aldığını tespit etti, ardından bu araçların gümrükten Türkiye'ye girdiğini belirledi. Konya'ya getirilen TIR'ların parçalara ayrılıp, kaza kaydı bulunmayan aynı marka ve modeller ile değiştirileceği tespit edildi. Harekete geçen polis, 15 Mart'ta operasyon düzenledi, parçalanmak üzere olan 2 TIR'a el koydu. 'Oto hırsızlığı ve dolandırıcılık' suçundan kaydı bulunan M.A. ile Ü.T. gözaltına alındı. 2 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-19 10:29:16



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