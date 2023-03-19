Eğlence merkezi çıkışı öldürüldü



KONYA,(DHA)KONYA'da Uğur Kolçak (25), bir eğlence merkezi önünde kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. Uğur Kolçak, eğlence merkezi çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kolçak, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içinde kalan Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

2023-03-19 14:45:28



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