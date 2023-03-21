Konya'da DEAŞ operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan iki farklı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, elektrik ustası Ercan Tuncay'ın (41), örgütün sözde 'emiri' konumunda olduğunu ve örgüte yeni üye kazandırdığını saptadı. Kandırdığı kişileri, önce dini sohbetler yapıp, ardından örgüte kazandırdığı öne sürülen Tuncay, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Tuncay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKINCA KONYA´YA KAÇMIŞ

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Sibel Ünnü'nün, mahkeme kararının ardından Antalya´dan Konya´ya kaçtığı belirledi. Polis, düzenlediği operasyonda Ünnü'yü Karatay ilçesindeki saklandığı evde gözaltına alındı. Sibel Ünnü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-21 10:22:29



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