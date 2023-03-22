1 kişinin öldüğü eğlence mekanı önündeki kavgaya 4 tutuklama



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Uğur Kolçak'ın (26) eğlence mekanı önünde çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 06.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki alkollü bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Uğur Kolçak, iddiaya göre içki içtikten sonra hava almak için eğlence mekanın önüne çıkıp, kapının önündeki aracına yaslanarak beklemeye başladı. Bu sırada yanına komşu eğlence mekanının işletmecisi Z.Ç. (25) geldi. Z.Ç., alkolün de etkisiyle Kolçak'ı bu mekanın görevlisi zannedip, içeri girmek için kapıyı açmasını istedi. Kolçak da "Ben senin kapıcın mıyım?" diye cevap verdi. Bunun üzerini tartışma çıktı. Gürültü üzerine Kolçak'ın birlikte içki içtiği arkadaşı M.K. (27) ile iş yeri sahibi ve çalışanları dışarı çıkıp müdahale edince, tartışma büyüdü. M.K. de kalabalığı dağıtmak için otomobilden aldığı kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada Kolçak, yakındaki başka bir eğlence mekanına doğru koşarak kaçmaya başladı.

SİLAHLI SALDIRI SANILINCA ÇATIŞMA ÇIKTI

Tartışmaya katılan kalabalık arasındaki kişilerden bazıları da Uğur Kolçak'ın arkasından ateş etmeye başladı. Kolçak'ın, koştuğu yöndeki eğlence mekanı sahibi ve çalışanları da silah sesleri eşliğinde bir kişinin kendilerine doğru koşarak geldiğini görünce, iddiaya göre kendilerine silahlı saldırı düzenlendiğini sanıp, onlar da tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada arada kalan Kolçak, koluna ve ensesine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DELİLLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mermi kovanları ile 3 iş yerine ait güvenlik kamera kaydı cihazlarını sökülüp, delillerin gizlendiğini saptadı. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, Uğur Kolçak ile birlikte eğlence mekanına gelen kardeşi M.A.K. (23), arkadaşı M.K. ile olaya karıştıkları öne sürülen H.K. (24), Z.Ç., M.S. (58), G.Y. (30), M.C. (25) ve M.A.'yı (30) gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.A.K.´nin 1, M.K.´nin 5, H.K.´nin 3, Z.Ç.´nin 26, M.S.´nin 24, G.Y.´nin 4, M.C.´nin 17, M.A.´nın ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.K. ve M.A.K., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerleri ise mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H. K., Z.Ç., M.A. ve G.Y. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-22 12:16:40



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