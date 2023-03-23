Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin düzenlediği operasyonla S.Ü. adlı kadının evine gelen kargo paketinde terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi. Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltı aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi´nde bir eve kargoyla uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, S.Ü.'nün evine gelen kargo paketini kuryeden teslim aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada paketteki terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise yine bir miktar daha kokain ile sentetik uyuşturucu hap bulundu. Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltına aldı. S.Ü. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-23 13:31:44



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