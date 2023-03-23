Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu

DHA

Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin düzenlediği operasyonla S.Ü. adlı kadının evine gelen kargo paketinde terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi. Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltı aldı.  
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi´nde bir eve kargoyla uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, S.Ü.'nün evine gelen kargo paketini kuryeden teslim aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada paketteki terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise yine bir miktar daha kokain ile sentetik uyuşturucu hap bulundu.  Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltına aldı. S.Ü. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-23 13:31:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonunun açık unutulan damperinin çarptığı yön levhası devrildi
YEREL HABERLER Kamyonunun açık unutulan damperinin çarptığı yön ...
Konya'da damperi açık unutulan kamyonun levhayı devirmesi kamerada
YEREL HABERLER Konya'da damperi açık unutulan kamyonun levhayı ...
Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak ...
Yalıhüyük depremzedelere havlu takımı gönderecek
YEREL HABERLER Yalıhüyük depremzedelere havlu takımı gönderecek
Konya'da kargoyla gelen terliğin tabanında uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da kargoyla gelen terliğin tabanında uyuşturucu ...
KONYA'DA 'ARAZİ' ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER KONYA'DA 'ARAZİ' ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 ...
Konya'da 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü, 1 ...
Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ...
Konyalı öğretmeninin projesiyle depremzede öğrencilere yüz yüze ve çevrim içi destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Konyalı öğretmeninin projesiyle depremzede ...
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı
YEREL HABERLER Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk ...
İş yerinde başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER İş yerinde başından vurularak öldürüldü
Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
Konya Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası kapsamında depremzede vatandaşlar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası ...
KTÜN, "Kahramanmaraş Merkezli Depremleri İnceleme Raporu"nu yayımladı
YEREL HABERLER KTÜN, "Kahramanmaraş Merkezli Depremleri İnceleme ...
Konya'dan Hatay'daki depremzedelere 14 tırlık ramazan yardımı
YEREL HABERLER Konya'dan Hatay'daki depremzedelere 14 tırlık ramazan ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın ramazan ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Güneysınır'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Güneysınır'da depremzedeler yararına kermes ...
DSİ, Bozkır'da sel ve taşkın için erken uyarı sistemi kurdu
YEREL HABERLER DSİ, Bozkır'da sel ve taşkın için erken uyarı sistemi ...
1 kişinin öldüğü eğlence mekanı önündeki kavgaya 4 tutuklama
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü eğlence mekanı önündeki kavgaya 4 ...
Seydişehir'de depremzede aileler ve down sendromlu çocuklar için program düzenlendi
YEREL HABERLER Seydişehir'de depremzede aileler ve down sendromlu ...
Hayırsever iş insanlarından emniyete araç bağışı
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanlarından emniyete araç bağışı
Konya'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.