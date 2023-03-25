Sağlık çalışanlarından kas hastası depremzede Elisa'ya tekerlekli sandalye



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´tan depremler sonrası Konya´ya gelerek KYK yurduna yerleşen Firdevs Genç'in tedavisi için hastaneye götürdüğü kas hastası kızı Elisa Köş'e (8), sağlık çalışanları tekerlekli sandalye hediye etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde oturan Firdevs Genç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kas hastası kızı Elisa ve ailesiyle birlikte Konya'ya gelerek KYK yurduna yerleşti. Bu süreçte Firdevs Genç, kızını tedavisi için puset içinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne götürdü. Bu duruma kayıtsız kalmayan hastanenin sağlık çalışanları, satın aldıkları tekerlekli sandalyeli Elisa'ya hediye etti.

Kızının çok mutlu olduğunu belirten Firdevs Genç, "Kızım kas hastası yürüyemiyor ve konuşamıyor. Konyalılara çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Kızımın kas hastalığı her geçen gün artıyor. Bunun yanı sıra zeka geriliği ve epilepsi başladı. Bugüne kadar pusetle gezdiriyordum, ama artık arabası var'' dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-25 16:13:25



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