Konyaspor - Anadolu Efes: 83-99

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)
SALON: Selçuklu Belediye
HAKEMLER: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Polat Parlak
AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 10, Sulaımon 28, Perez 18, Eddıe 14, Schıllıng, Hasan Efe Uzun, Nıkolov, Mert Gizir 2, Erkin Şenel, Ramazan Tekin 5, Roko Badzım 6, Cevher Özer
ANADOLU EFES: Beauboıs 16, Egehan Arna 6, Micic 7, M Baye 23, Zızıc 4, Larkin 19, Erten Gazi 3, Clyburn 5, Furkan Haltalı 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 13
1'İNCİ PERİYOT: 21-23
İLK YARI: 34-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Anodolu Efes'i ağırladı. Ayos Konyaspor, Anadolu Efes'e 83-99 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-25 17:40:31
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