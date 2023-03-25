Konyaspor - Anadolu Efes: 83-99

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Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)

SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Polat Parlak

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 10, Sulaımon 28, Perez 18, Eddıe 14, Schıllıng, Hasan Efe Uzun, Nıkolov, Mert Gizir 2, Erkin Şenel, Ramazan Tekin 5, Roko Badzım 6, Cevher Özer

ANADOLU EFES: Beauboıs 16, Egehan Arna 6, Micic 7, M Baye 23, Zızıc 4, Larkin 19, Erten Gazi 3, Clyburn 5, Furkan Haltalı 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 13

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 34-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Anodolu Efes'i ağırladı. Ayos Konyaspor, Anadolu Efes'e 83-99 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-25 17:40:31



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