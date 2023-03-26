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Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor

DHA

Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) -KONYA´da özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Sait U. (37), hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp, tatile gitti.  Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi Mehmet Evrim de, Sait U.'nun hastaneye rapor almaya hiç gitmediğini ve Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını tespit edince, suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Sait U., 15 yıla kadar, raporu düzenleyen doktor Ömer Tayyip Ç. ve tanıdığı hemşire Esra T., 11´er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Sait U., geçen yıl temmuz ayında merkezin sahibi Mehmet Evrim´i arayarak hasta olduğunu, işe gelemeyeceğini söyledi. Ardından'da Evrim´e 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim de, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip, konuyu araştırmaya başladı. Evrim, çalışanı Sait U.´nun raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi´ne hiç gitmediğini, o tarihte de Mersin´de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirledi. Bunun üzerine önce Çumra Kaymakamlığı´na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi´ne itirazda bulundu. İtirazın kabul olması üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildi.
`SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM´
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hemşire Esra T., doktor Ömer Tayyip Ç. ile Sait U.´nun ifadelerine başvurdu. Fizyoterapist Sait U., ifadesinde, "Olay günü yoğun ishal ve kusma şikayetim vardı. Koronavirüs olabileceğimden şüphelenerek durumu iş yeri sahibime ilettim. İş yerime de gidemeyeceğimden dolayı arkadaşım hemşire Esra´yı aradım. O, bana hastaneye gelmemi söyledi. Ben de onun da koronavirüs olabileceğini hastaneye gelmeyeceğimi, 3-4 günlük rapor almam gerektiğini söyledim. O da doktorla görüşeceğini, yine de koronavirüs testi yaptırmamı söyledi. 1 saat sonra Esra, benim adıma düzenlenen raporun fotoğrafını bana gönderdi. Bu süre içinde de iyileştiğim için test yaptırmadım. Herhangi bir sağlık kuruluşuna da gitmedim. Raporun bitiminde de iş yerime gittim ve 4 gün daha çalıştım. Maaşımı alamayınca ihtar çektim. Sonra iş yeri sahibimin savcılığa başvurduğunu öğrendim. Bu yaptığım eylemin suç olduğunu bilmiyordum." dedi.
SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR
Doktor Ömer Tayyip Ç. İfadesinde, "Olay günü Çumra Devlet Hastanesi´nde nöbetim vardı. Sait U.´yu tanımıyorum. Olay günü ve sonrasında da görmedim. Böyle bir hastayı asla muayene etmedim ve rapor düzenlemedim. Durumu da hastaneden öğrendim. Hemşire Esra´nın eşi ile Sait U.´nun arkadaşlıkları olması nedeniyle raporu kendisi düzenleyerek Sait U.´ya gönderdiğini bana söyledi" dedi.
Hemşire Esra T., ise, "Görevli olduğum gün eşimin arkadaşı Sait U., beni arayarak 4 günlük raporun lazım olduğunu söyledi. Ben de doktor Ömer Tayyip Ç. ile görüşüp olur vermesiyle Sait U.´nun girişini yapıp 4 günlük rapor hazırladım. Doktor Ömer Tayyip Ç.´nin bilgisi dahilinde de kaşesini kullandım. Fotoğrafını da Sait U.´ya gönderdim. Raporu kaşeledikten sonra da doktora bilgi vermedim. Çünkü verilen rapor, doktorun cep telefonuna mesaj olarak gidiyordu" diye ifade verdi.
GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma kapsamında hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.´nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.´nin ise "Veririm olur" dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.´nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da  Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi. 
DAVA AÇILDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023 tarihinde hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Hazırlanan iddianamede fizyoterapist Sait U.´nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin´de olduğu baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi.  İddianamede, Sait U.'nun  iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle  kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de  'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak'  suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis,  doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T´nin de 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik'  suçlarından 11´er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 3 kişi, 5 Eylül 2023'te yargılanmaya başlayacak.  
`RAPOR ALDIĞI GÜN PLAJDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI VARDI´
Personeli ve 2 sağlık çalışanının usulsüzlüğünü ortaya çıkarttığını belirten Mehmet Evrim, şunları söyledi:
"Personelim beni aradı `Çumra Devlet Hastanesi´ndeyim serum yapıyorlar.´ dedi. Ben de 'Hemen geliyorum' dedim. `Gelmene gerek yok burada bakılıyor´ dedi. 'Ziyaret edeyim seni' dedim. Hastaneden sonra evine geçeceğini söyledi. 'Tamam evine gelirim' dedim. 1 saat sonra beni arayıp hala hastanede olduğunu söyledi. Birkaç saat sonra arayıp 'Ben 4 gün rapor aldım' dedi. Durumdan şüphelendim. Kamera kayıtlarına bakıldığında hastanın oraya hiç gelmediği belirlendi. Sosyal medya hesaplarında da rapor aldığı gün plajda pozları vardı. Biz de bunu ispat ettik ve şikayetçi olduk. Önce Çumra Kaymakamlığı´ndan soruşturmaya izin verilmedi. İlçe savcılığı da izin vermeyince Konya Bölge İdare Mahkemesi´ne başvurduk. İtirazlarımız kabul oldu ve dava açıldı. Ben hepsinden şikayetçi oldum. Hiç kimse böyle şeyler yapmasın. Herkes görevini yapsın." (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-26 10:59:40

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