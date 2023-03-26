Anne, 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü



KONYA,(DHA)KONYA'nın Sarayönü ilçesinde Sevda K., kızı Sema Nur K.'yi (3) boğazından bıçakla keserek öldürdü. Ardından bıçakla kendini yaralayan Sevda K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.

Olay, Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Sevda K., belirlenemeyen bir nedenle kızı Sema Nur'un boğazını bıçakla kesti, daha sonra da aynı bıçakla kendini yaraladı. Durumu fark eden aile fertleri jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri minik Sema Nur'un öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sevda K. ise tedavisinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti ve psikolojik tedavi için Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi. Soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

2023-03-26 16:49:11



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