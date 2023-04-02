Depremzedeler Hatay'daki Konya Konteyner Kentin ilk etabına yerleşmeye başladı



KONYA,(DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi´nin, Konya´daki odalar ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay´da iki farklı bölgeye kazandıracağı konteyner kentlerin birinci etabına depremzedeler yerleşmeye başladı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremden en çok etkilenen Hatay´da yaralar sarılmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay´a yapılan konteyner kentte incelemelerde bulundu.Toplam bin konteynerden oluşacak konteyner kentlerin birinci etabında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Altay, "Konya olarak Hatay´daki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Şu anda konteyner kentimizin birinci etabındayız. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz konteyner kentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor. Şu an itibariyle altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabın ilk etabına vatandaşlarımız yerleşti. İnşallah burada da 442 ailemizi barındırmış olacağız. Konteyner kentimizde ayrıca sosyal amaçlar için; sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescit ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya´ya yakışır bir alan oldu. Hatay´ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ben emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılardan Allah razı olsun. Onların emekleriyle burada Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz"dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez

2023-04-02 10:57:39



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