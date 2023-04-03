Depremde enkazdan kurtarılan Emin için hastanede doğum günü kutlaması



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)ASRIN depreminde Hatay´da oturdukları binanın yıkılması sonucu babası ile ağabeyini kaybeden ve annesi annesi Rabia Tatar (27) ile birlikte enkaz altından çıkarıldıktan sonra sol bacağı kesilen Emin Derda Tatar (7) için tedavi gördüğü hastanede doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Tatar ailesinin, Hatay'ın Antakya ilçesinde oturduğu ev de yıkıldı. Eşi Yusuf (38) ile oğlu Ahmet Efe'yi (8) depremde kaybeden Rabia Tatar, küçük oğlu Emin Derda ile enkazdan çıkarılıp, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Deprem sırasında sobanın üstündeki sıcak suyun devrilmesi sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Rabia Tatar'a deri nakli yapıldı. Enkazda sıkışan Emin Derda'nın ise sol bacağı kasığından kesildi.

HASTANEDE DOĞUM GÜNÜN KUTLADI

Sevdiklerini kaybeden Emin Derda, 7'nci yaş günü tedavi gördüğü hastanede kutlandı. Anne Rabia Tatar ve yakınları, tedavisi süren Emin'in yatağında pasta keserek doğum günü kutlaması yaptı. Hastane personeli de Emin'e çeşitli hediyeler aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-03 18:32:02



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