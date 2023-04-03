Depremde enkazdan kurtarılan Emin için hastanede doğum günü kutlaması (2)

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN EMİN DERDA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede Emin Derda Tatar'a, doğum günü sürprizi hazırladı. İlk pastasını hasta yatağında kesen Emin Derda için sağlık çalışanları, hastanenin bir odasını süsleyip, palyaço eşliğinde eğlence düzenledi. Aynı hastanede tedavi gören annesi Rabia Tatar'ın da eşlik ettiği doğum gününde Emin Derda, kendisine hediye edilen Fenerbahçe formasını giydi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-04-03 22:16:25



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