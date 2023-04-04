Kadir Şeker'in kurtardığı kadının 2 kuzeni de uyuşturucuyla yakalandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, Kadir Şeker'in, sevgilisinden dayak yerken kurtardığı, sonrasında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan Ayşe Dırla'nın kuzenleri Hüseyin Dırla ve kardeşi Nurcan Dırla da uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. 4 kilo eroinle yakalanan Dırla kardeşler ile 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde sahur vakti peş peşe ilerleyen iki aracın sürücüsüne, şüphe üzerine `Dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücüler yola devam etti, ekipler de peşlerine düştü. Yapılan takiple durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramada otomobillerden birinin farklı yerlerine zulalanmış 8 parça halinde, 4 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Hüseyin Dırla ve Nurcan Dırla kardeşlerin, Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı, sonraki süreçte uyuşturucu ticaretinden cezaevine giren Ayşe Dırla'nın kuzenleri olduğu belirtildi.
Şüpheliler Hüseyin ve Nurcan Dırla kardeşler ile Muhammet Yetkin ve Aysun Yetkin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-04-04 14:36:16
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