Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli: Şiddetli geçimsizlik vardı (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da dün boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'yi 7 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Yılmaz Gürpe, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-05 14:31:30



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