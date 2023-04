Bakan Nebati'den DASK açıklaması: 11,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Depremin hemen ertesinde AFAD´a 100 milyar lira tahsis ettik ve şu ana kadar da yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yaptık. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya geldi. Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Nebati, Konya Sanayi Odası´nda düzenlenen 'İş´te Konya' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' ile büyümede rekorlar kırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

''Tüm ülkeler, son yıllarda ticaret savaşlarıyla başlayan ve her geçen gün yenileri eklenerek artan birçok sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin art arda geldiği, her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte bizler gecikmeksizin Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık. Model sayesinde bu zorlu dönemde birçok riski bertaraf edebilmemizin yanı sıra büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6´lık büyüme ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk ve modelimizin meyvelerini böylece toplamaya başladık. Sanayi ve turizm gibi döviz getirici üretken sektörlerimiz, Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlendiler. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürüyor. Ekonomideki büyüme ivmesi, istihdamımıza da son derece olumlu şekilde yansıyor. Bu yılın ocak ayında 31,8 milyon kişiyle, istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakaladık. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız isabetli politikalar ve ihracatçılarımızın gayretleriyle Cumhuriyet tarihimizin rekor ihracat seviyelerine çıkmış bulunuyoruz. Ülkemiz bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Mart 2023 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke konumundadır."

DEPREM BÖLGESİNE 11,5 MİLYAR LİRA HASAR ÖDEMESİ Depremzedelere yapılan DASK ödemelerini açıklayan Bakan Nebati, ''Depremin hemen ertesinde AFAD´a 100 milyar lira tahsis ettik ve şu ana kadar da yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde ve Elbistan, İslahiye, Nurdağı, Antakya ilçelerimizin tamamında DASK´a iletilen tüm hasar dosyalarını inceledik ve ödemelerin tamamını yaptık. Malatya ve Şanlıurfa illerimizdeki hasar dosyalarının tamamının incelemelerini de iki gün içinde tamamlayarak bu illerimizde de tüm DASK ödemelerini yapmış olacağız. Diğer illerimizde de en geç bu ayın sonuna kadar tüm incelemeleri tamamlayarak tazminat bedellerinin tamamını ödemeyi hedefliyoruz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor, hazine olarak gereken her türlü finansmanı sağlıyoruz.'' diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-05 19:07:38



