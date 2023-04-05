

KONYA,(DHA)Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Antalyaspor maçında taraftarlarımızdan ciddi bir destek beklentimiz var. Antalya topla pozisyonlama konusunda iyi bir oyun çıkartıyor. Bu maçta, umuyorum ki en iyi kondisyonumuzda kendimizi göstereceğiz" dedi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic, antrenman öncesi yaptığı basın açıklanmasında maç için iyi hazırlandıklarını belirtti. Stanojevic, ''Antalyaspor maçında taraftarlarımızdan ciddi bir destek beklentimiz var. Antalya topla pozisyonlama konusunda iyi bir oyun çıkartıyor. Bu maçta, umuyorum ki en iyi kondisyonumuzda kendimizi göstereceğiz. Tabii ki önümüzdeki iki, üç günün gidişatına bağlı olarak takımda değişiklikler yapacağız ve oyunumuzun gidişatı nasıl olacak göreceğiz" diye konuştu.

Koşu mesafesi olarak iyi bir durumda olduklarını aktaran tecrübeli teknik adam, ''Koşuyla olan doğru değil. İsterseniz son maçla ilgili bütün istatistikleri verebilirim. Son maçımızda biraz bir düşüş görüldü. Fakat Galatasaray, Fenerbahçe ve geri kalan karşılaşmalarımızda iyi bir seviyedeyiz. İstanbulspor ve Başakşehir maçlarında da aslında ciddi bir performans gösterdik. 120 kilometreye yakın bir koşu mesafemiz var. Tabii ki bu maça göre değişiyor. Dominant olduğunuz bir maçta, baskın olduğunuz bir maçta, koşu yapmanız beklenemez. Nereye koşabiliriz? Fakat genel anlamda istatistik olarak baktığımızda iyi bir yerdeyiz. Pas oyununa baktığımız zaman yine aynı seviyede gözükebiliriz. Ümraniye'ye karşı çok iyi top çevirdik. Fakat daha keskin, daha bitirici olmamız gerekirdi'' şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aleksandar Stanojevic'in açıklamaları

Güilherme'nin açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2023-04-05 20:03:00



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