Konyaspor Başanterönü Can Sevim: Bir anda her şeyi değiştirmek kolay olmuyor

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)Konyaspor Basketbol'un başantrenörü Can Sevim, ''Kendi sistemimize ve yapacağımız işlere inanarak buraya geldik. Tabii ki çok kısıtlı bir zamanımız var. Bir anda her şeyi değiştirmek kolay olmuyor. Elimizden geleni yapıyoruz.''dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka'yı konuk edecek olan Konyaspor Basketbol, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu´nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışmasıyla devam etti.

"2 GALİBİYET BİZİ LİGDE TUTABİLİR"

Başantrenör Can Sevim, iki galibiyet aldıkları takdirde ligde kalabileceklerini belirterek, "Kendi sistemimize ve yapacağımız işlere inanarak buraya geldik. Tabii ki çok kısıtlı bir zamanımız var. Bir anda her şeyi değiştirmek kolay olmuyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama daha istekli daha hızlı olma zorunluluğumuz var. Bunun değişmesi lazım. Matematiksel olarak baktığımız zaman iki galibiyet bizi ligde tutar. Bu rakiplerinin kaç maç kazanacağıyla doğrudan orantılı, ama yaptığımız hesaplara bakarsak dört galibiyeti en azından almamız lazım ki işi garantileyebilelim. İki galibiyetin ligde tutabileceği gibi, 4 galibiyette ligde tutabilir'' dedi.

"KAYBETMEKTEN SIKILDIK"

Takım oyuncularından Sinan Sağlam, kendilerini zorlu bir karşılaşma beklediğini söyledi. Sağlam, "Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Çok sert oynayan ve formda olan bir ekip. Bizim de artık önümüzdeki bütün maçları kazanmaktan başka bir çaremiz yok. Oyuncu grubu olarak da staff grubu olarak da herkes farkında ve ona göre çalışıyor. Elimizden geleni yapacağız. Artık kaybetmeden sıkıldık. Çok şanssız mağlubiyetler oldu. Artık bu kötü gidişata son vermek istiyoruz ve kazanmayı amaçlıyoruz'' diye konuştu.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)

