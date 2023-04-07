Konya Ovası´nı mart ayı yağışları kurtardı



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası´nda, kış aylarının kurak geçmesi çiftçiyi düşündürürken, mart ayındaki yağışlar tarlalara olumlu yansıdı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Geçen yıl ovaya ekimnisan ayları arasında 340 milimetre yağış düşerken, bu yıl aynı dönemde 281 milimetre yağış düştü. Bu yağışların 81 milimetresi ise mart ayında gerçekleşti. Mart ayında gelen yağışlar, şu anda sahada ekili olan buğday ve arpa ekim alanlarını oldukça rahatlattı" dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda hububat sezonunda beklenen yağışlar düşmedi. Ancak mart ayı boyunca ovanın aldığı yağış, tarladaki ürünler için fayda sağladı. Mart ayı yağışların önemine değinen Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Konya Ovası Türkiye'nin bildiğiniz üzere en önemli tarım merkezi. Dolayısıyla bu bölgedeki yaşanan kuraklıklar bitkisel üretimimizi ve dolayısıyla gıda güvenliğimizi de doğrudan etkiliyor. Türkiye´de ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Geçen yıl ovaya ekimnisan ayları arasında 340 milimetre yağış düşerken, bu yıl aynı dönemde 281 milimetre yağış düştü. Bu yağışların 81 milimetresi ise mart ayında gerçekleşti. Mart ayında gelen yağışlar, şu anda sahada ekili olan buğday ve arpa ekim alanlarını oldukça rahatlattı" dedi.

`KURAKLIK NEDENİYLE 2 ÖNEMLİ KAYNAKTAN OVAYA SU AKTARILAMADI´

Konya Ovası´nı besleyen Beyşehir Gölü ve Suğla Depolama Havzası´ndan ovaya bu yıl su aktarımı yapılamadığını belirten Prof. Dr. Soylu, şöyle konuştu:

"Tabii ki hububatta rekolteyi belirleyecek olan nisan ve mayıs yağışlarıdır. İnşallah nisan ve mayıs ayında beklediğimiz yağışları alırsak Konya Ovası'nda özellikle bereketli bir sezon geçirebiliriz. Ova sadece buğday, arpa üretmiyor. Baharlık ürünlerde başta şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi bitki gruplarının tamamı sulu koşullarda yetiştiriliyor. Konya'nın iki büyük yer üstü su kaynağı Beyşehir Gölü ve Suğla Depolama Havzası´ndan da bu yıl maalesef kuraklıktan dolayı ovaya su verilemiyor. Bu da ister istemez bazı bölgelerde baharlık ürünlerde sulama yapma imkanını ortadan kaldırıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-07 11:31:17



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