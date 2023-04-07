Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

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Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) -

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 86 Bouchalakis), Moreno (Dk. 76 Muric), Endri Çekiçi, Muhammet Demir (Dk. 65 Mahir Emreli), Diouf (Dk. 65 Pozuelo)

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao (Dk. 70 Ghacha), Ribeiro (Dk. 90+5 Bertuğ), Larsson (Dk. 84 Cemali Sertel), Wright

GOLLER: Dk. 24 Muhammet Demir (Konyaspor), Dk. 45 Wright (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Guilherme, Calvo, (Konyaspor), Ribeiro, Emrecan, Gacha, (Antalyaspor)

Süper Lig'in 28'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

24´üncü dakikada ceza alanında topla buluşan Moreno´nun ortasına gelişine vuran Diouf´un şutu kaleci Leite´den döndü. Dönen topu takip eden Muhammet Demir takımının öne geçiren golü kaydetti.1-0

45´inci dakikada Bünyamin´in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında topa yükselen Wright´in kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-1

49´uncu dakikada Guilherme´nin ceza alanı sol çaprazından ortasında Çekiçi´nin gelişine vuruşu az farkla auta çıktı.

90+9´uncu dakikada Muric´in sağ çaprazdan ortasında Mahir Emreli´nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma,1-1 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-04-07 22:44:36



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