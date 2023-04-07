

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) Süper Lig'in 28'inci haftasında 1-1 berabere tamamlanan Konyaspor Antalyaspor maçının ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Alexsandar Stanojevic, beraberlikten memnun olmadıklarını belirterek, "Tabii ki evimizdeki beraberlikten memnun değiliz. Golle buluşabildik fakat ilk yarının son dakikalarında da golü yedik. İlk yarıda Antalya'nın top kontrolü bize kıyasla daha iyiydi. Golle buluştuktan sonra yeterince agresif değildik. İkinci yarıda değişikliklerle top ve oyun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Endri Çekici ve Emreli ile inanılmaz şanslar yakaladık. Fakat en nihayetinde sonucumuz beraberlik." dedi.

"GELECEK MAÇLARA BAKACAĞIZ"

Stanojevic, taktik değişikliği yapmasıyla ilgili gelen soruya, "4-4-2 sistemiyle oynadığımızda Diouf ve Muhammet Demir gol attı. Tabi ki bu taktikle daha direkt oynamaya çalıştık. Top kontrolü ve pozisyonu açısından ikinci yarıda oyunu elimize almak istedik. Bundan dolayı da Emreli'yi oyuna aldık ve son ceza sahasına yakın bir pozisyona koyduk. Fakat rakiplerimize, kendi hazırlıklarımıza ve gelecek maçlara bakacağız" şeklinde cevap verdi.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR SONUÇ DİYEBİLİRİZ"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise, "Bizim açımızdan bakacak olursak iyi bir sonuç diyebiliriz. İlk yarı çok çalıştık ve maalesef yine geçiş oyunundan yediğimiz bir golle geriye düştük. Bunun telafisinde ancak devre sonunda Bünyamin´in güzel ortası ve Wright'in güzel kafa golüyle eşitliği sağlayabildik. Bu sonuçla ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı oyunu kazanabilecek pozisyonlara girdik ancak benim eleştirim şu şekilde olacak. Maç sonuna doğru özellikle son dakikalarda çok gereksiz rakibe fauller, kornerler ve frikikler yarattık. Saçma sapan fauller hem bizi tehlikeye attı ve yanılmıyorsam son dakikadaki pozisyonla maçı bile kaybedebilirdik. Buradan çıkaracağımız ders, bu şekilde olması gerekiyor. Ayrıca geçiş oyununda yakaladığımız geçiş hücum oyunundaki son paslar ve vuruşlar daha temiz, daha net, daha iyi olsa belki çok daha farklı bir şekilde bu maçtan galipte dönebilirdik. Dediğim gibi ortada giden maçlar için bir puan sevindirici. Puana ihtiyacımız olan bir dönemde bununla yetinmek durumunda kaldık. Fakat bu ortadaki maçlarda kazanmayı da bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bitirmek için önümüzdeki cuma günü Alanyaspor derbi maçımız var evimize. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bu maça kendilerine gereğinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Biz de onlara galibiyet hediye etmek için daha sık çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alexsandar Stanojevic'in açıklamaları

-Alfons Groenendijk'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-07 23:55:19



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