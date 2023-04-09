Sıva yaparken elektrik akımına kapılıp öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya)(DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde inşaat işçisi Mahsuni Kaş (45), sıva yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Zengen Mahallesinde meydana geldi. 2 Çocuk babası Mahsuni Kaş, çalıştığı inşaatta sıva yaptığı sırada kullandığı elindeki mala, elektrik hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Kaş, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaş'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2023-04-09 13:32:30
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