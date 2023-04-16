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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da emekli polis, eşi ile 2 çocuğunu vurdu (2)

DHA

Konya'da emekli polis, eşi ile 2 çocuğunu vurdu (2)


TUTUKLANDI 
Konya'da eşi Semra, kızı Aslıhan ve oğlu Mehmet Özçelik'i, beylik tabancasıyla ateş edip yaralayan emekli polis Salim Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)-
2023-04-16 21:33:11

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