Konya'da emekli polis, eşi ile 2 çocuğunu vurdu (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da eşi Semra, kızı Aslıhan ve oğlu Mehmet Özçelik'i, beylik tabancasıyla ateş edip yaralayan emekli polis Salim Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)-

2023-04-16 21:33:11



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