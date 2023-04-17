Konya´da 14 milyon metrekarelik alanda tarımsal üretim



KONYA, (DHA)Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi´nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Saraçoğlu Mahallesi´nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nın tahsis ettiği 14 milyon metrekarelik arazide tarımsal üretim yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "14 milyon metrekarelik alanda özellikle kuraklığa dayanıklı buğday, arpa ve nohut üretimi gerçekleştiriyoruz. İleri aşamada seracılık ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili de çalışma yapacağız. Burada damızlık üretiminin yapılacağı ve Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği büyük bir kompleks inşa ediyoruz" dedi.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte tarıma destek vermek için sahadayız. 14 milyon metrekarelik bir alanda tarımsal üretim yapılıyor şu anda. Burayı bize tahsis eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum´a Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Burada tahıl ürünleri buğday, arpa ve nohut üretiyoruz şimdilik ama ileriki aşamalarda hem seracılık hem de küçükbaş hayvancılıkla ilgili çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalar Konya´nın tarımına katma değer üretecek" diye konuştu.KURAKLIĞA DAYANIKLI TARIMSAL ÜRÜNLERE ÖNCELİK VERİLDİ14 milyonluk alanda buğday, arpa ve nohut üretimi gerçekleşeceğini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şunları söyledi: "Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için tarım ve kendi kendine yetebilmek en az sınırları korumak kadar önemli. Onun için tarımsal üretimin artırılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz Türkiye´nin en büyük tarım alanındayız. 14 milyon metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyelerimize tahsis edildi. Sayın Bakanımız Murat Kurum´a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada özellikle kuraklığa dayanıklı buğday, arpa ve nohut üretimi gerçekleştiriyoruz. İleri aşamada seracılık ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili de çalışma yapacağız. Aslında böyle büyük bir işi bir lansmanla kamuoyuyla paylaşmayı arzu ediyorduk ama maalesef Hatay´daki deprem faaliyetlerinde bulunmamız sonrasında seçim sürecindeki işlerden dolayı fırsat olmadı."Altay, Konya´da küçükbaş hayvan varlığının artırılmasıyla ilgili de Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği büyük bir kompleks inşa ettiklerini belirtti.350 BİN KİLO NOHUT HASAT EDİLMESİ BEKLENİYOR14 milyon metrekarelik arazinin 1 milyon 400 bin metrekarelik kısmına ürün çeşitliliği açısından, toprak verimliliğinin artırılması adına ve kuru tarıma uygunluğu sebebiyle sertifikalı yerli nohut tohumu ekimi yapılıyor. Ekimi yapılan nohuttan iklim şartlarının uygun olması halinde 350 bin kilo ürün hasat edilmesi bekleniyor. Bu sayede Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan, insan beslenmesinde önemli bir yer tutan baklagillerin üretiminin arttırılması amacıyla üretilecek ürünler sosyal destek projeleri kapsamında kullanılacak.BİN 200 TONLUK BUĞDAY HASADI HEDEFLENİYORArazide kış öncesi 3 milyon metrekare kuraklığa dayanıklı, sertifikalı, yerli ekmeklik buğday ekimi yapıldı. İklim şartlarının uygun olması halinde alandan bin 200 ton buğday hasat edilmesi bekleniyor. Yine ortak proje ile Türkiye'nin yerli ve milli patates tohumluğu ihtiyacını karşılamak için Konya Büyükşehir Belediyesi´nin Saraçoğlu Mahallesi´ndeki kampüsünde yer alan bitkisel üretim alanı içerisinde 2milyon 500 bin metrekare alanda 8 milyon kilogram yerli ve milli patates tohumluğu üretimi yapılacak. Ayrıca küçükbaş hayvancılık projesi ile birlikte arazinin yanında bulunan 24 milyon metrekare mera alanında örnek ıslah çalışması başlatılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-04-17 15:56:51



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