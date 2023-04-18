MHP'li Kalaycı: PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kürt kardeşlerimizi istismar ediyorlar. Sanki PKK, HDP tümüyle Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir ifadede bulunuyorlar. PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Terör örgütüdür. Küresel güçlerin maşasıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, DHA´ya açıklamalarda bulundu. HDP´nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararına değinen Mustafa Kalaycı, "Son yaşadığımız süreçte biliyorsunuz HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Orada basına açıklanmayan bir toplantı yapıldı. Toplantıda neler pazarlık edildi? Şu anda milletimize açıklanmadı ama HDP kanadından yapılan açıklamalara bakarsak bunlara nasıl bir söz verdi ki Sayın Kılıçdaroğlu, bu kadar cüretlerini aştılar. Yok, İmralı'daki cani bebek katilinin özgürleşme dönemiymiş. Cumhuriyeti yıkacaklarmış, yerel yönetimlere özerklik vereceklermiş. Türk ordusu Suriye'den çıkacakmış, terörle mücadeleyi bırakacakmışız. Bunlara nasıl söz verdi ki Sayın Kılıçdaroğlu, ne kadar ileri gidebiliyorlar? Bunu milletimiz de görüyor. Biz diyoruz ki, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ya onurlu ve tam bağımsız bir millet olarak yaşayacağız ya da küresel projelere, küresel planlara, onların tuzağına düşüp bölünme sürecine gireceğiz. Ama Türk milleti buna asla müsaade etmeyecek" dedi.

Kalaycı, "Kürt kardeşlerimizi istismar ediyorlar. Sanki PKK, HDP tümüyle Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir ifadede bulunuyorlar. PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Terör örgütüdür. Küresel güçlerin maşasıdır. Marksist, komünist bir yapıya sahiptir PKK ve HDP en büyük zararı da bizim Kürt vatandaşlarımıza, Kürt kardeşlerimize vermiştir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-18 10:09:18



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