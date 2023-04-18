1 kişinin öldüğü komşuların silahlı kavgası cep telefonu kamerasında (2)

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BABAOĞUL TUTUKLANDI

Konya'da dün Ercüment Atçı'nın (30) öldüğü akrabası Hasan Lorascan'ın (31) da yaralandığı iki komşu arasındaki kavga sonrası gözaltına alınan Volkan Polat (34) ve babası Sadık Polat çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-18 17:50:54



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