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Emekli polis aracında ölü bulundu

DHA

Emekli polis aracında ölü bulundu


Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)-KONYA'nın Seydişehir ilçesinde emekli polis Abdurrahman Oğuz (57), aracında ölü bulundu.
Olay, saat 07.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarına bakmak için besihaneye giden emekli polis Abdurrahman Oğuz, hafif ticari aracında hareketsiz bulundu. Komşularının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, Oğuz'un hayatını kaybettiği belirledi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen 9 çocuk babası Oğuz'un kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN Ali SAYLAM
2023-04-19 10:37:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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