Konyaspor - Adana Demirspor: 1-2

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis (Dk. 59 Bruno Paz), Moreno (Dk. 74 Michalak), Pozuelo (Dk. 59 Muhammet), Mahir (Dk. 59 Muric), Diouf

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Svensson, Morel, Mert, Rodrigues, Stambouli (Dk. 74 Manev), Badou Ndiaye (Dk. 83 Furkan), Akintola, Emre (Dk. 74 Belhanda), Onyekuru (Dk. 56 Gökhan), Cherif Ndiaye (Dk. 83 Gulbrandsen),

GOLLER: Dk. 40 Mahir (Konyaspor), Dk. 28 Badou Ndiaye, Dk. 56 Cherif Ndiaye (P) (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 46 Akintola (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Moreno, Sehic, Mahir Emreli (Konyaspor), Badou Ndiaye, Svensson (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

5'inci dakikada topla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

27'nci dakikada Adana Demirspor Badou Ndiaye'nin golüyle öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ceza sahasının sol çaprazından pasında topla buluşan Badou Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 0-1

40'ıncı dakikada Konyaspor, Mahir'in gölüyle beraberliği yakaladı. Sol kanatta taç çizgisi yakınından rakibi Rodrigues'ten topu kapan ve ceza sahasına kadar yaklaşan Mahir'in sol çaprazdan şutunda top filelerle buluştu. 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

46'nci dakikada Akintola, orta sahada Bouchalakis'e yaptığı faulun ardından hakem Sarper Barış Saka kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

52'nci dakikada topla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, Sehic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi.

56'ncı dakikada Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin penaltı vuruşuyla yeniden öne geçti: 1-2.

90+2'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Sehic'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

90+5'inci dakikada Soner'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1 üstülüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2023-04-19 22:48:01



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