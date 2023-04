Konyaspor - Adana Demirspor maçının ardından

İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Konyaspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın anahtar noktalarının hakemlerin kararlarıyla belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

''Her şeyden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Öncelikle neticenin gerçek olmadığını düşünüyorum. Maçın anahtar noktaları inanılmaz derecede hakemlerin kararlarıyla belirlenen noktalardı. Bütün oyuncularım tüm 90 dakika boyunca gayet iyi bir oyun oynadı. 35'e yakın orta açıkabildik fakat ne yazık ki ağlarla buluşamadık. Yeterince tehlikeli değildik. Tabii ki iyi bir takım, iyi bir rakibimiz vardı. Geçişlerde hızlıydılar. Kontra ataklarda özellikle problemlerimiz vardı. Fakat kesinlikle anahtar noktalar ve penaltı çok ilginç bir noktaydı maçta.''

"HAKEMLER HER NOKTADA HATA YAPABİLİRLER"

Bir gazetecinin, "Türk hakemlerinin performansını nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Stanojevic, ''Bugünkü kararların tabii ki normal olmadığını söyleyebilirim. Belki de kırmızı karttan sonra dengeyi, bir telafiyi yakalamak amacıyla olduğunu düşünebilirim. Tabii ki şu anda hakem kararları hakkında spesifik olarak söyleyebilecek bir şey yok. Fakat kırmızı karttan sonra sanırım dengeyi yakalamak istediler. Hakemler her noktada hata yapabilirler. Tabii ki fakat benim noktamda bu bugün özellikle bu gibi bir hata benim açımdan normal olarak yorumlanamazdı'' diye konuştu.

"GÜZEL BİR GALİYET ALDIK"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularını tebrik ederek, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Rahatlıktan dolayı takımımız belki biraz düştü. Maçı sonuna kadar kovaladık. Belki de bu seneki en önemli galibiyetlerinden birini aldık" dedi.

Montella, hakem kararlarına ilişkin soruya ise "Futbolcularım, hakemin bazı pozisyonlarda onları korumadığını hissetti. Henry Onyekuru'nun bir pozisyon var. Kırmızı kartlık bir pozisyondu ama herhangi bir şekilde kart da gelmedi. Konyaspor'un golünden önce futbolcumuz kendini yere atmadı. Atmayınca da faulü vermedi ve pozisyondan sonra gol oldu. Akintola'nın kırmızı kartı da aslında tartışılabilir. Çünkü iki futbolcunun arasında gelen giden bir top ve bir mücadele var. İstem dışı bir hareket oluyor. Penaltı pozisyonuna da baktım. Kalecinin topa dokunduğunu gördüm. Topa dokunmadan önce de bizim futbolcumuzu deviriyor" cevabını verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stanojevic'in açıklaması

Montella'nın açıklaması DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-20 00:01:27



