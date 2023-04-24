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TATİLDEN DÖNEN ARKADAŞLAR OTOMOBİLDEN İNİP BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI: 3 YARALI  

DHA

TATİLDEN DÖNEN ARKADAŞLAR OTOMOBİLDEN İNİP BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI: 3 YARALI  


KONYA'da, Antalya'dan tatilden dönen 3 arkadaşın arasında Seydişehir ilçesine geldiklerinde kavga çıktı. Otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu, kendisine sopayla saldıran Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke´yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.Olay, saat 19.30 sıralarında Seydişehir Antalya karayolu Marangozlar Kavşağı´nda meydana geldi. Hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinin önünde otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu ile aynı araçta bulunan arkadaşları Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Topçu, kendisine sopayla saldıran arkadaşları Kalaycı ile Teke´yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 arkadaş, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. 3 arkadaşın bayram tatili için gittikleri Antalya'dan Konya´ya döndükleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların ambulansa alınması
-DetaylarHaber-Kamera:Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Konya / Seydişehir
2023-04-24 00:39:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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