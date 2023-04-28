Özdağ: İçişleri Bakanı, halkın oy kullanmasını darbe girişimi olarak nitelendiriyor



Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye, 1950´den bugüne hiçbir seçim bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadı. İçişleri Bakanı, halkın oy kullanmasını darbe girişimi olarak nitelendiriyor. Yani Süleyman Soylu, oy kullanmaya gelenler darbeciler mi? bu nasıl bir yaklaşım? Bu demokrasi yaşamın tehdit edilmesidir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya´nın Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Özdağ, burada açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren Özdağ şunları söyledi:

"Türkiye 1950´den bugüne hiçbir seçim bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadı. İçişleri Bakanı halkın oy kullanmasını darbe girişimi olarak nitelendiriyor. Yani Süleyman Soylu, oy kullanmaya gelenler darbeciler mi? bu nasıl bir yaklaşım? Bu demokrasi yaşamın tehdit edilmesidir. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu bir genel seçimin güvenliğinin sağlanmasının mümkün olmadığı, çünkü güvenliği ortadan kaldıranın Süleyman Soylu olduğu açıktır. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bütün siyasi partilerin seçimlere katılacak genel başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Buna Recep Tayyip Erdoğan da dahil. Süleyman Soylu'nun seçimlere yönelik açıklamasının Türk demokrasisi üzerinde oluşturduğu tehdit küçümsenemez. Hiç kimse Türk halkını Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi darbeci olmakla suçlayamaz. Türk halkı seçimlerde demokratik oy hakkını kullanacak ve iktidarı değiştirecektir. Süleyman Soylu ise 14 Mayıs seçimlerinin bir siyasi darbe olduğunu söylüyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimiyle kıyaslıyor. Bu, Süleyman Soylu tarafından Türk halkına karşı yapılmış açık bir saldırıdır. Biz Zafer Partisi olarak bu ağır saldırı karşısında susmayacağız. Sosyal medya üzerinden diğer partilerin genel başkanlarına çağrıda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim. Süleyman Soylu, bu açıklamasından dolayı görevden ayrılana kadar. Yoksa bu ülkede Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken seçimlerin güvenliğinin sağlanması mümkün değildir" dedi.

ÖZDAĞ İLE DAVUTOĞLU ESNAF GEZİSİNDE KARŞILAŞTI

Öte yandan, Özdağ, esnaf ziyareti yaptığı sırada seçim çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim otobüsüyle Özdağ´ın yanından geçti. Bu sırada Özdağ ile Davutoğlu birbirlerine el salladı. O görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2023-04-28 19:19:49



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