Konyaspor - Trabzonspor: 2-1

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz (Dk. 90 Cebrail), Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Kahraman), Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis (Dk. 62 Paz), Moreno, Pozuelo, Michalak (Dk. 46 Mahir Emreli) Diouf
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Evren, Siopis, Hüseyin, Bartra, Doğucan, Enis Bardhi (Dk.79 Gbamin), Hamsik (Dk. 87 Markovic) Bakasetas, Trezeguet (Dk. 79 Gomez) Umut Bozok (Dk. 67 Arif)
GOLLER: Dk. 36 Pozuelo, Dk .85 Soner (Konyaspor), Dk. 12 Hamsik (Trabzonspor)
KIRMIZI KART: Dk. 49 Bakasetas (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Mahir Emreli, Soner (Konyaspor), Siopis, Umut, (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor´u Pozuelo ve Soner'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
12´nci dakikada ceza alanı sağ tarafından Enis Bardhi´nin kullandığı kornerde Trezeguet´in vuruşu savunmaya çarpıp Hamsik´in önünde kaldı. Hamsik'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
33´üncü dakikada Moreno´nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pozuelo´nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.
36´ncı dakikada Moreno´nun çizgiden ortasında topa gelişine vuran Pozuelo´nun şutu ağlarla buluştu: 1-1.
41´inci dakikada Trezeguet´in ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Bardhi´nin şutunu kaleci Sehic uzaklaştırdı.
49´uncu dakikada Bakasetas´ın Soner´e yaptığı müdahalesinde Soner yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın VAR incelemesinin ardından Bakasetas´a kırmızı kart gösterdi.
63´üncü dakikada Guilherme´nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Diouf´un şutunu Bartra çizgiden çıkardı.
74´üncü dakikada Diouf´un ceza alanına ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Boşta kalan topa gelişine vuran Pozuelo´nun şutu az farkla auta çıktı.
82´nci dakikada Pozuelo´nun sağ taraftan kullandığı korner atışında Diouf´un kafa vuruşunu defans kornere gönderdi.
85´inci dakikada Guilherme´nin ceza alanına ortasında topa yükselen Soner´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-1.
Karşılaşma Konyaspor´un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-04-29 18:11:38
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