Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor´u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ile Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor´un gördüğü kırmızı karttan sonra maçın değiştiğini ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Maçın ilk dakikalarında çok iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Trabzon bize kıyasla daha iyi oynuyordu. Biraz kafamız karışmaya başladı ve çok iyi bir başlangıç yapamadık. Öncelikle bugün kırmızı karttan sonra her şeyin daha kolay olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Tabii ki bu her şeyi daha da iyi kıldı bizim için. Onun için memnunum. Bütün oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydular ve hepsinden çok memnunum" dedi.

"TAKIMIN VERDİĞİ MÜCADELEDEN GAYET MUTLUYUM"

Karşılaşmada 10 kişi kalmalarının talihsizlik olarak değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Bugün aslında iki farklı maç izlediğimizi söyleyebilirim. 11´e 11´ken ve 11´e 10 devam ederken, maçı izleyenler iki farklı maç izledi. Maç 11´e 11 devam ederken çok daha domine eden, maçın kontrolünü elinde bulunduran taraf kesinlikle bizdik. Savunmada hiçbir sıkıntı çekmediğimiz zamandı. Oyunculardan istediğimiz her şeyi aldığımız bir maçtı. 10 kişi kalmadan önceki kısımdan bahsedecek olursam eğer, gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Savunmada da gerçekten iyi bir duruş gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha sonraki kısımdaysa hiç istemediğimiz bir şekilde Sivasspor maçından sonra yine bir kırmızı kart yaşadık. 10 kişi devam ederken de savunma yapmak çok kolay olmuyor. Yine de bu maçın geneline bakarsak eğer özellikle bir kişi eksik oynadığımız dönemde dahi rakibimize belki bir tane net fırsat dışında çok fazla fırsat vermediğimizi düşünüyorum. Takımının verdiği mücadeleden dolayı gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki maç için hazırlığımızda tabii ki yine devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stanojevic'in açıklaması

Bjelica'nın açıklaması DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-04-29 19:23:45



