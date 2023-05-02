Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (5)



'GABAR'DAKİ KEŞİFTEN SONRA, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN NEDEN MUSALLAT EDİNDİĞİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CudiGabar'da bulunan petrolle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

''Terör örgütünün neden ülkemize musallat edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken, bizim topraklarımızda, niye çıkmıyor diye? Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütüyle, uluslararası petrol şirketleriyle, elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz? Emperyalist güçlerin PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca silah ve parayı niçin aktardığını, ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini çok daha iyi kavrıyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Ne Atatürk Havalimanı'yla ilgili tartışmalar tesadüftür ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur ne terör örgütü ele başlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir ne de bölücü örgütün uzantılarının il il dolaşıp bay bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir. İsterseniz karşımızdaki artık 7'li, 9'lu mu, 11'li mi olduğu iyice karışan koalisyonun adayının kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım.''

'KALYON GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Erdoğan, törenle açılışı yapılan Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Erdoğan, ''Bugünkü asıl büyük yatırımımız Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda, 1 milyar dolarlık yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralidir. Kalyon enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. Birileri 'güneşten niçin enerji üretilmiyor', diyerek her şey gibi bu konuda da cehaletini sergiliyor. Yalan rüzgarlarıyla elektrik üretebileceklerini sananların yüzleri, Karapınar'a gelip bu tesisi gördüklerinde umarız biraz kızarır. Tüm bu yatırımların şehrimize ve siz Konyalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasına vesile olan tüm bakanlıklarımızı belediyelerimizi, firmalarımızı, çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sevgili Konyalılar tüm bu hizmetlerin ve yatırım hamlelerinin devam etmesi için 14 Mayıs çok önemli. Onun için çok çalışacağız değil mi? Kapı kapı dolaşacağız değil mi? Çünkü, Bay Bay Kemal ve ortakları yapmaya değil, yıkmaya, kurmaya değil, bozmaya, teşvike değil, tehdit etmeye geldiklerini her fırsatta söylüyor. Ama ey Kandil, senin bayrağın yok. Senin ezanın yok. Senin vatanın yok. Senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kur'an'sız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir'' diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilk olarak Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından MPG firması tarafından üretilen 8x8 zırhlı kurtarıcı araçlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ile diğer yatırımların açılışı gerçekleştirildi. (DHA)Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIAtilla ATMACA/ KONYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIAtilla ATMACA

2023-05-02 20:37:32



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