Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölen 5 kişi toprağa verildi



Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 4'ü aynı aileden 5 kişi, toprağa verildi. İki yaralının tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Karapınar ilçesi, Karapınar-Reşadiye Mahallesi yolu Sekizli mevkisinde meydana geldi. Alışveriş için ailesiyle ilçe merkezine giden Ergün Ata (49) yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobil ile tarlaya giden İbrahim Baştürk idaresindeki 42 DY 762 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ergün Ata, eşi Hatice Ata (49), torunları Bekir (4) ve Naciye Öğür (4) ile hafif ticari araçtaki, sürücüyle aynı adı taşıyan dedesi İbrahim Baştürk (77) kazada hayatlarını kaybetti. Ergün Ata'nın nişanlı kızı Hayriye Ata (22) ile hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Baştürk ise Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ölen Ergün ve Hatice Ata çiftiyle torunları Bekir ve Naciye Öğür'ün cenazeleri, bugün kılınan namazın ardından Apak Mezarlığı'nda defnedildi. İbrahim Baştürk ise Reşadiye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

2023-05-04 12:36:48



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