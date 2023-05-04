Selvi Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, geldiği Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Selvi Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin kadın kollarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Seydişehir ilçesine hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-04 15:17:39



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