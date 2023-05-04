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MHP'li Kalaycı: Şoför esnafının kullanacağı yakıtta farklı vergi uygulanacak

DHA

MHP'li Kalaycı: Şoför esnafının kullanacağı yakıtta farklı vergi uygulanacak


KONYA, (DHA)MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ''Şoför esnafının yenileyeceği araç ve kullanacağı yakıta ilişkin farklı vergi uygulanacak. Şoför esnafına fiili hizmet zammı ve yıpranma payı hakkı verilecek'' dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Kalaycı, şoförler için fiili hizmet zammı ve yıpranma hakkı ile araç ve kullanacakları yakıta ilişkin farklı vergi uygulanacağını söyledi. Kalaycı, ''AVM ve zincir marketler, esnafımızın rekabet şartlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde konumlandırılacak. Perakendecilik ticareti, sebze ve meyve ticaretiyle ilgili ilave düzenlemeler yapılarak üreticiden, tüketiciye hızlı ve ucuz ulaşımı sağlanacak. Şoför esnafının yenileyeceği araç ve kullanacağı yakıta ilişkin farklı vergi uygulanacak. Şoför esnafına fiili hizmet zammı ve yıpranma payı hakkı verilecek. Esnaf ve sanayicimize yönelik destek ve teşvik sistemi sadeleştirilerek etkinleştirilecek, KOBİ´lerimiz için stratejik ürün destek programları geliştirilecek'' diye konuştu.  (DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya DHA
2023-05-04 15:38:51

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