Konya'da uyuşturucu operasyonu: 18 Afgan gözaltına alındı

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KONYA, (DHA)KONYA'nın Çumra ilçesinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda Afganistan uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçede 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda toplam 1 kilo esrar ele geçirildi. Afganistan uyruklu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklanırken, 7 kişinin ise sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

2023-05-05 11:32:54



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