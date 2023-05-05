

Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanıkta beraat ettiKONYA'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti. DHA-Gündem Türkiye-Konya

2023-05-05 18:13:15



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