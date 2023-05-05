Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat (2)



'KARARIN GECİKMİŞ DE OLSA DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti. Duruşmanın ardından çiftin oğulları Osman Büyükşen açıklama yaptı. Büyükşen, "Annem ve babamın öldürülmesi davasında bugün karar çıktı. İsmi basında geçen kişiler gereken cezayı aldılar. 2 kez müebbet cezası aldılar. Bu kararın gecikmiş de olsa doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim sesimizi duyurmamıza vesile olan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi.

ADLİYE ÇIKIŞI AİLELERIN BİRBİRİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Osman Büyükşen´in basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Abdullah Başdemir´in yakınları Büyükşen ailesinin bireylerine önce sözlü sataşmada bulundu. İki taraf birbirine saldırmak istedi, bu sırada adliye önünde önlem alan polisler ailelerin kavgasına engel oldu. Büyükşen ailesinin bireyleri polis korumasında adliyeden çıkartıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-05 19:34:19



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