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FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kardeş yakalandı

DHA

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kardeş yakalandı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kardeş, saklandıkları evde yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haklarında FETÖ üyeliğinden 6´şar yıl 3´er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar Çam (43) ile Erdal Çam (41) kardeşlere yönelik operasyon düzenledi.  Operasyonda Çam kardeşler gözaltına alındı.
Erdal Çam´ın sınav sorularını usulsüzce ele geçirerek Polis Akademisi´ni kazandığı ve komiser yardımcısı olduğu, meslekte de FETÖ yapılanması içerisinde yer almaya devam ettiği ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Erdal Çam´ın ByLock kullandığının tespit edilmesinin ardından polislikten ihraç edildiği kaydedildi. Ağabeyi Serdar Çam´ın ise (43) KPSS sorularını çalarak usulsüz şekilde öğretmen olduğu ve öğretmenlik mesleğini sürdürürken FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve kardeşi gibi ByLock kullanıcısı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiği bildirildi.
Çam kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)FOTOĞRAFTADHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-05-06 10:23:43

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