Konyaspor - Kayserispor: 2-2

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp
KONYASPOR: Sehic Ahmet Oğuz (Dk. 56 Cebrail), Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis (Dk. 78 Bruno Paz), Moreno (Dk. 78 Mehmet Ali), Pozuelo (Dk. 89 Oğulcan), Mahir (Dk. 56 Michalak), Diouf
KAYSERİSPOR: Cenk Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Emrah (Dk. 67 Ramazan), Hosseini, Cardoso, Kemen, Mensah (Dk. 67Uzodimma), Mane (Dk. 83 Ali Karimi)Thiam (Dk. 88 İlhan)
GOLLER: Dk. 48 Uğurcan, Dk. 54 Soner (Konyaspor) Dk.46 ve Dk. 52 Cardoso (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz (Konyaspor), Gökhan (Kayserispor)Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 16'ncı dakikada Diouf'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pozuelo'nun vuruşunda top üst direkten geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
46'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunda, top filelere gitti: 1-1.
48'inci dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Pozuelo'nun kullandığı kornerde ceza sahasında topa yükselen Uğurcan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
52'nci dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Mane'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunda top ağları havalandırdı. 1-2
54'üncü dakikada karşılaşmaya bir kez daha eşitlik geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Guilherme, ceza sahasına hareketlenen Soner'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2023-05-07 18:09:33
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