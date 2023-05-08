İmamoğlu: O taşları atanları tedavi etmeye geliyoruz



İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaşanan taşlı saldırı olayıyla ilgili, "Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan, o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. Onların içindeki yurt severliği, iyiliği ortaya çıkaracağız. Her gencin bu ülkenin karanlık ve güç odaklarının elinde hayatlarını perişan etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da Anıt Alanı'nda düzenlenen 'Millet Buluşması' programı kapsamında halka seslendi. İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaşadığı taşlı saldırı nedeniyle Konya'da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı çatıların binalarında özel harekat polisleri beklerken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de miting alanındaki bir binanın çatısında ekipleri koordine etti. Ekrem İmamoğlu'nun otobüs üstünden halka seslendiği sırada kalabalığın arasında bir kişinin bağırması üzerine polis, ekip aracına alarak miting bitine kadar bekletti. Ardından gözaltına alınan kişi, miting sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.

'MİLLETE, DEMOKRASİYE TAŞ ATILDI'

Konuşmasının başlarında kalabalığa Erzurumluların selamını getirdiğini söyleyen İmamoğlu, ''Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. 150 200 kişiyi yuhlamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız. Size, canım Dadaşların, Nene Hatun'un torunu Erzurumluların selamını getirdim.'' dedi. Atılan taşların millete ve demokrasiye atıldığını söyleyen İmamoğlu, ''Bana taş atılmadı, millete taş atıldı Demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken bir haber aldık. 40-50 belediye otobüsü aynen böyle miting yapacağımız alana belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Bakın aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Bakın sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak ama burada bir genç hanımefendinin yazdığını okuyayım mı size; 'Onlar taş atsın, biz külle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar.' Bakın aldatanı da, aldatılanı da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri yenmeye iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak ''dedi.

'150-200 KİŞİNİN ERZURUMLU İLE ZERRE İLGİLİ YOKTUR'

Taş atan grubun 150-200 kişi olduğunu ve bunun Erzurumlularla ilgili olmadığını belirten İmamoğlu, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmadığını söyledi. İmamoğlu, şöyl edevam etti:

''Erzurum Valiliği 5 bin polisimizle bize hiçbir sorun olmayacağı teminatını verdi. Bu arada Konya'nın, bütün burada görev yapan canım polislere ayaklarına taş değmesin. Bu süreci hazırlayan, bütün emniyet görevlilerine, mülki amirlerine teşekkür ediyorum. Hepsinin ailelerine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Erzurum'da bize teminat verildi. Erzurum'da havalimanından yola çıktık giderken, yolda biz ne yazık ki bir emniyet tedbiri görmedik. Malum izlediniz, otobüsümüz böyle, vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi öbür taraftan üstümüze taş atmaya başladılar. Gözümün önünde, çocukların, kadınların ve yaş almış insanların yaralandığını gördüm. Sükunete davet ederek emniyeti de göreve davet ederek valiyi, emniyet müdürünü göreve davet ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım. Bakın Türk bayraklarıyla milletini selamlayan benim güzel insanlarıma taş atan bu 150-200 kişinin, Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. ''

'YAKIŞMAMIŞTIR'

Olay sırasında polislerin müdahale etmediğini belirten İmamoğlu, ''O meydanı taşlarken, süreci seyreden ve bir şey yapamayan emniyet güçlerine emri veren, emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz. Çok net. O gün orada yaşananlarda yüzü kızarık, ağzı kuruyarak, öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardı. Kendisini tanırım. Bakın ne belediye başkanı, ne vali, ne de emniyet müdürü, Erzurumluya yakışmayan davranışlar da bulunmuştur. Yakışmamıştır. Hakiki Erzurumluların nasıl üzüntü duyduğunu dünden beri beni arayan Erzurumlulardan yaşıyorum. Bu demokrasi ve kardeşlik düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar. Ben Erzurum'u bilirim. Erzurum'un nasıl bir şehir olduğunu bilirim. Benim çocukluğumdan beri bağımın olduğu Erzurum'u bilirim. Akrabalarım vardır, hısımlarım vardır, ilişkilerim vardır. Bu konunun, Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur ''diye konuştu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: '

'Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan, o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. Onların içindeki yurt severliği, iyiliği ortaya çıkaracağız. Her genci bu ülkenin karanlık ve güç odaklarının elinde hayatlarını perişan etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. O gençleri kışkırtan, makam ve mevki sahiplerini, o gençleri aldatan, yanlış yönlendiren, mevki ve makam sahipleri, bakın bunun içinde parti başkanı da olabilir, adı neyse, makamı neyse, kim olursa olsun, bakanı, valisi, şusu busu, 14 Mayıs'ta evine gidecek. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Bir avuç insanın sömürdükleri memlekette o kapılarını kapatan bir millet geliyor. Onun için çıldırdılar, çıldırmaya devam etsinler. Onları çıldırtacağız. ''

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından miting alanından otobüs içinde halkı selamladı. Yoğun kalabalık nedeniyle polis, otobüsün çevresinde koşarak önlemini sürdürdü. Ardından İmamoğlu, Adana'ya hareket etti. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ

2023-05-08 17:54:18



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