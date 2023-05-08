İmamoğlu: O taşları atanları tedavi etmeye geliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmamoğlu: O taşları atanları tedavi etmeye geliyoruz

DHA

İmamoğlu: O taşları atanları tedavi etmeye geliyoruz


İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaşanan taşlı saldırı olayıyla ilgili, "Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan, o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. Onların içindeki yurt severliği, iyiliği ortaya çıkaracağız. Her gencin bu ülkenin karanlık ve güç odaklarının elinde hayatlarını perişan etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da Anıt Alanı'nda düzenlenen 'Millet Buluşması' programı kapsamında halka seslendi. İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaşadığı taşlı saldırı nedeniyle Konya'da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı çatıların binalarında özel harekat polisleri beklerken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de miting alanındaki bir binanın çatısında ekipleri koordine etti. Ekrem İmamoğlu'nun otobüs üstünden halka seslendiği sırada kalabalığın arasında bir kişinin bağırması üzerine polis, ekip aracına alarak miting bitine kadar bekletti. Ardından gözaltına alınan kişi, miting sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü. 
'MİLLETE, DEMOKRASİYE TAŞ ATILDI'
Konuşmasının başlarında kalabalığa Erzurumluların selamını getirdiğini söyleyen İmamoğlu, ''Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. 150 200 kişiyi yuhlamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız. Size, canım Dadaşların, Nene Hatun'un torunu Erzurumluların selamını getirdim.'' dedi. Atılan taşların millete ve demokrasiye atıldığını söyleyen İmamoğlu, ''Bana taş atılmadı, millete taş atıldı  Demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken bir haber aldık. 40-50 belediye otobüsü aynen böyle miting yapacağımız alana belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Bakın aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız.  Bakın sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak ama burada bir genç hanımefendinin yazdığını okuyayım mı size; 'Onlar taş atsın, biz külle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar.' Bakın  aldatanı da, aldatılanı da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri yenmeye iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak ''dedi. 
 '150-200 KİŞİNİN ERZURUMLU İLE ZERRE İLGİLİ YOKTUR' 
Taş atan grubun 150-200 kişi olduğunu ve bunun Erzurumlularla ilgili olmadığını belirten İmamoğlu, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmadığını söyledi. İmamoğlu, şöyl edevam etti:
''Erzurum Valiliği 5 bin polisimizle bize hiçbir sorun olmayacağı teminatını verdi. Bu arada Konya'nın,  bütün burada görev yapan canım polislere ayaklarına taş değmesin. Bu süreci hazırlayan, bütün emniyet görevlilerine, mülki amirlerine teşekkür ediyorum. Hepsinin ailelerine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Erzurum'da bize teminat verildi. Erzurum'da  havalimanından yola çıktık giderken, yolda biz ne yazık ki bir emniyet tedbiri görmedik. Malum izlediniz, otobüsümüz böyle, vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi öbür taraftan üstümüze taş atmaya başladılar. Gözümün önünde,  çocukların, kadınların ve yaş almış insanların yaralandığını gördüm. Sükunete davet ederek emniyeti de göreve davet ederek valiyi, emniyet müdürünü göreve davet ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım. Bakın Türk bayraklarıyla milletini selamlayan benim güzel insanlarıma taş atan bu 150-200 kişinin, Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. ''
'YAKIŞMAMIŞTIR'
Olay sırasında polislerin müdahale etmediğini belirten İmamoğlu, ''O meydanı taşlarken, süreci seyreden ve bir şey yapamayan emniyet güçlerine emri veren, emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz. Çok net. O gün orada yaşananlarda yüzü kızarık, ağzı kuruyarak, öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardı. Kendisini tanırım. Bakın ne belediye başkanı, ne vali, ne de emniyet müdürü, Erzurumluya yakışmayan davranışlar da bulunmuştur. Yakışmamıştır. Hakiki Erzurumluların nasıl üzüntü duyduğunu dünden beri beni arayan Erzurumlulardan yaşıyorum. Bu demokrasi ve kardeşlik düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar. Ben Erzurum'u bilirim. Erzurum'un nasıl bir şehir olduğunu bilirim. Benim çocukluğumdan beri bağımın olduğu Erzurum'u bilirim. Akrabalarım vardır, hısımlarım vardır, ilişkilerim vardır. Bu konunun, Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur ''diye konuştu. 
İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: '
'Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan,  o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. Onların içindeki yurt severliği, iyiliği ortaya çıkaracağız. Her genci bu ülkenin karanlık ve güç odaklarının elinde hayatlarını perişan etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. O gençleri kışkırtan, makam ve mevki sahiplerini, o gençleri aldatan, yanlış yönlendiren, mevki ve makam sahipleri,  bakın bunun içinde parti başkanı da olabilir,  adı neyse, makamı neyse, kim olursa olsun, bakanı, valisi, şusu busu, 14 Mayıs'ta evine gidecek. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Bir avuç insanın sömürdükleri memlekette o kapılarını kapatan bir millet geliyor. Onun için çıldırdılar, çıldırmaya devam etsinler. Onları çıldırtacağız. ''  
Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından miting alanından  otobüs içinde halkı selamladı. Yoğun kalabalık nedeniyle polis, otobüsün çevresinde koşarak önlemini sürdürdü. Ardından İmamoğlu, Adana'ya hareket etti. (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ
2023-05-08 17:54:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Beyşehir'de vatandaşlara hitap etti
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Beyşehir'de ...
Konya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Konya'dan kısa kısa
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, ...
Seydişehir Belediyesi ile Türkiye Maden-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Seydişehir Belediyesi ile Türkiye Maden-İş Sendikası ...
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi ...
Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ...
Konyaspor - Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor - Kayserispor maçının ardından
Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konyaspor - Kayserispor: 2-2
YEREL HABERLER Konyaspor - Kayserispor: 2-2
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya'da konuştu
YEREL HABERLER Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya'da ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Beyşehir'de yuva yapan meke ve kazlar ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Beyşehir'de yuva yapan meke ve kazlar ilgi çekiyor
Büyükşen çifti cinayeti davasında çiftin çocukları mahkeme kararından memnun
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti davasında çiftin çocukları ...
Konya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Konya'dan kısa kısa
Konya'da tek yumurta ikizleri anne karnındaki müdahaleyle sağlıklı şekilde doğdu
YEREL HABERLER Konya'da tek yumurta ikizleri anne karnındaki ...
Akgöl sazlıkları flamingolarla hareketlendi
YEREL HABERLER Akgöl sazlıkları flamingolarla hareketlendi
Karatay'da 5 yeni yatırım hayata geçirildi
YEREL HABERLER Karatay'da 5 yeni yatırım hayata geçirildi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ereğli'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ereğli'de ...
Konya Şehir Tiyatrosu Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı Anısına "Barsisa" oyununu sergiledi
YEREL HABERLER Konya Şehir Tiyatrosu Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı ...
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Karapınar'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg Karapınar'da ...
Beyşehir'de Hıdırellez kutlaması yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir'de Hıdırellez kutlaması yapıldı
Konya'da firari FETÖ hükümlüsü iki kardeş yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da firari FETÖ hükümlüsü iki kardeş yakalandı
FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kardeş yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.