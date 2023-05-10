KONYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

KONYA'nın Kulu ilçesinde AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'nın Ankara'ya sınır ilçesi olan Kulu'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.14'de 7,86 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi. Haber: Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya)(DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Konya
2023-05-10 03:05:30
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