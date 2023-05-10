Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

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BİR KİŞİ PANİK NEDENİYLE FENALAŞTIKonya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi. Sokağa çıkan vatandaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdaha edildi. (DHA)Görüntü Dökümü

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Sokaktan detay

Ambulansta müdahale edilmesi

Genel ve detayHaberKamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Konya

2023-05-10 03:20:29



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