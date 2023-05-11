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Binali Yıldırım: Siyaset bel altından yapılmamalı

DHA

Binali Yıldırım: Siyaset bel altından yapılmamalı


İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili olarak ''Siyaset bel altından yapılmamalı, siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir'' dedi. 
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bugün Konya'ya geldi. İlk olarak İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Binali Yıldırım, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. 
'MİLLET İTTİFAKI DEĞİL, MENFAAT İTTİFAKI' 
Millet İttifakı'nın, menfaat ittifakı olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, şunları söyledi:
''Bu seçimlerde  Cumhurbaşkanımızın karşısında oluşan Millet İttifakı'na baktığımız zaman. Burada farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben bu ittifakın adını Millet İttifakı'ndan ziyade 'menfaat ittifakı' diye tanımlamayı daha uygun görüyorum. Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin, nasıl atanacağı gibi birçok konu, kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü. Düşünün ki 2  ilin belediye başkanı var. Seçilmişler görev verilmiş. Görevlerini yerine getirme yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini cumhurbaşkanı gibi takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten, başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden, yapılan en büyük saygısızlıktır. Hukuk devletinde de asla olmaması gereken bir şeydir ''
'FETÖ'NÜN BEL ALTI  İNSANLARI İNFAZ ETMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİDİR'
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili olarak da bunun bir FETÖ taktiği olduğunu belirterek şöyle konuştu:
''Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili  dünden beri, kamuoyunda bir gelişmeyi birlikte yaşıyoruz. Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25'te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir.  Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu  yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Eğer yarışacaksanız, hatırlayın, Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelerine iftiralara başvurmaktan da çekinmediler. Bizim tavsiyemiz Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi, mücadelesini aynen devam etmesidir.  Bir kez daha şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum.  Siyaset bel altından yapılmamalı, siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir. '' (DHA)
  DHA-Politika Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2023-05-11 11:17:14

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