Binali Yıldırım: Siyaset bel altından yapılmamalı (2)



'TERÖR ÖRGÜTLERİ ARTIK CİRİT ATAMIYOR'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamındaki Konya programında Seydişehir ilçesini ziyaret etti. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, terör örgütlerinin artık ülkede cirit atamadığını belirterek, ''Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Son 20 yıldır Türkiye'de liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir yandan terörle mücadele yaparken, 40 bin şehidimize mal olan terör belasını gündemimizden çıkarırken, diğer yandan da insanımızın, milletimizin, yıllardır hayallerini, geciktirilmiş beklentilerini, dağ gibi sorunlarını, dağ gibi eserlere, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Bugün ülkemizde huzur var. Terör örgütleri artık cirit atamıyor. Terör örgütleri, bebeklerimize, masum insanlarımıza, onların hayatlarına kast edemiyor" diye konuştu.

Seçimin ülke bekası için önemli olduğu ifade eden Yıldırım, ''Kemal Bey, diyor ya 'Sana söz.' Unutmayın söz uçar, eser kalır. Biz eserlerimizle karşınızdayız. Geleceğimiz için, kadınlarımız için, daha iyi bir gelecek için daha çok çalışacağız, daha çok eser üreteceğiz. Ülkemizi parmakla sayılan, dünya ülkeleri arasına sokmaya kararlıyız, bunu da birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.

Yaşar COŞKUN/SEYİDŞEHİR (Konya), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN

2023-05-11 14:59:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.