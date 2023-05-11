Bakan Akar: Temennimiz, tahıl anlaşmasının uzatılması (2)



ANADOLU KARTALI TATBİKATI

Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitim tatbikatının 'Seçkin Gözlemci ve Ulusal Basın Günü' programına katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim tatbikatına Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar, Pakistan ve NATO ile Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları katıldı. Ayrıca tatbikata ABD, Avusturalya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya ve Umman gözlemci statüsünde katılım sağladı.

Anadolu Kartalı Eğitimi, gerçek harekata benzetilmiş bir ortamda, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekat kapsamında kayıpların asgari seviyeye çıkarılması amacıyla eğitime katılan ülkelerin uçakları, tatbikatı başarıyla tamamladı. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde Türk Yıldızları da bir gösteri düzenledi. Gösteriyi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Milli Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve kuvvet komutanları birlikte izledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-11 16:31:36



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